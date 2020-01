Le dispararon para robarle: se salvó de milagro

Compartir en:

lunes 13 de enero del 2020

Dos motochorros lo interceptaron cuando se dirigía a su hogar en Adrogué. “Dije 'me mató'”, confesó la víctima a De Brown.

Un vecino de Adrogué fue víctima de un dramático episodio que pudo haber terminado en tragedia. Ladrones armados lo atacaron para robarle. Él se defendió y uno de ellos terminó disparando. Afortunadamente no lo hirió.

El hecho

Ocurrió alrededor de las 20:30, sobre las calles Jorge y Uriburu. El browniano contó que estaba retornando hacia su hogar cuando fue interceptado por una motocicleta blanca abordada por dos hombres. Uno de ellos bajó y le exigió que le entregara sus pertenencias.

“No sé por qué pero en vez de quedarme quieto y darle el celular y la billetera, reaccioné mal, a los golpes. El tipo saca un arma, la carga, me grita que me va a disparar. Yo sigo forcejeando, insultándolo a los grito mal”, relató Daniel en diálogo con www.deBrown.com.ar.

En medio de la disputa, el ladrón lanzó un tiro. “Me suelto y me caigo para atrás. En ese momento, el tipo me dispara, pero erró. Lo que no sé es cómo porque estábamos muy cerca, peleando cuerpo a cuerpo”, reflexionó. Este marco, existe la posibilidad de que el atacante sólo haya querido amedrentarlo.

Y agregó: “Me levanté y corrí. A los cuatro pasos, de los nervios, me caigo en el asfalto. Ahí me lastimo toda la pierna, me rompo el vaquero, los zapatos. Me vuelvo a levantar, escucho que carga de vuelta el arma, le doy la espalda y salgo corriendo”.

Finalmente, el browniano logró escapar y llegar a su casa. Mientras que los delincuentes se dieron a la fuga sin el botín esperado para el lado de la Av. Espora. Ambos portaban cascos, por lo que a la víctima le fue imposible reconocerlos.

Producto del ataque, Daniel terminó con un desagarro muscular en la zona del pecho y un fuerte golpe en la rodilla. “Cuando ves al tipo que te tiene ahí, a su disposición, apuntándo y disparándote, me vi como herido. Dije ‘me mató´”, confesó.

Más hechos

La denuncia fue radicada en la Comisaría N°1 de Almirante Brown. Las cámaras de seguridad de la zona serán claves para poder atrapar a los agresores.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que el grupo de delincuentes ataca. “Me dijeron que esa misma noche, a las 21, a otro vecino le pasó lo mismo pero a este le dispararon en la pierna”, advirtió a este medio.