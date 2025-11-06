Leandro Igounet, el corredor influencer, recorrió sitios emblemáticos de Adrogué

Pasó por la plaza Brown, Casa Borges, Castelforte, el “Chifladoseo” y Boulevard Shopping, entre otros sitios. Mirá cómo fue.

Tras su paso por Glew, Leandro Igounet sigue corriendo y mostrando diferentes sitios de la Región. Ahora le tocó el turno a Adrogué, la ciudad cabecera del distrito. Allí, visitó edificios emblemáticos cargados de cultura e historia y recorrió algunas de sus calles.

¿Qué visitó?

El humorista bajó del tren Roca, inmediatamente se fue a plaza Brown y luego cruzó a Casa Borges, propiedad hoy declarada museo. Esta fue adquirida en 1944 por Leonor Acevedo, madre del autor. Allí, se inspiró en varios de sus cuentos y comenzó a delinear elementos característicos de su obra.

También pasó por “La Cucaracha”, un sitio emblemático del distrito, construido en 1871 por Esteban Adrogué. Se sumó Castelforte, el castillo de la localidad característico por sus túneles, y corrió por el Club Atlético Brown de Adrogué.

Sumando a todo eso, visitó la estatua de Clemente en la plazoleta de Mitre y Diagonal Brown. Se trata de un monumento en recuerdo a Caloi, quien vivió en Almirante Brown, dejando una huella imborrable.

El influencer corrió además por el “Chifladoseo”, el primer museo iberoamericano de “Los Tres Chiflados”. Este funciona desde 2010 y tiene más de 3 mil objetos del trío. Pasó por la puerta del Bingo Adrogué y Boulevard Shopping. Hasta que finalmente se detuvo para almorzar en el centro de la localidad.