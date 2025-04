Lizy habló sobre los abusos en su infancia: “Mi heroína es mi mamá”

Fue en el programa que conduce en “Olga”. Recordó los traumas que vivió, la protección de su madre y cómo eso repercutió siendo adulta. Mirá el video.

La browniana Lizy Tagliani volvió a abrir su corazón y compartió con sus seguidores algunas de las situaciones de abuso que sufrieron junto a su mamá. Su recuerdo parte desde los cinco años y tiene como blanco a uno de sus tíos.

¿Qué dijo?

La vecina de Adrogué, una de las figuras más queridas del ambiente, decidió tocar una parte gris de su infancia y sensibilizó a todos con su relato. Fue en el aire de “El fin del mundo”, el programa que conduce por el canal de streaming “Olga”.

“Mi mamá sufría muchos abusos. Sentía una puerta de chapa que empezaban a golpear fuerte. Me encerraba en un roperito, abría la puerta y escuchaba. Ella no quería, pero era una especie de paga de peaje para una protección mía porque a diario se iba a las cinco de la mañana”, comenzó relatando Lizy, entre lágrimas.

Luego, recordó que, al salir del placard, su madre prendía un calentador, ponía la pava y contaba alguna anécdota mientras lloraba.

En paralelo a esta situación, Lizy era abusada por su tío desde los cinco años. “Un día dije: 'no quiero más esto, le voy a contar a mi mamá'. Mi tío me dijo: 'eso no se dice y además vos me provocaste. Yo un día estaba durmiendo la siesta y me levante con vos que me estabas tocando el pene '. Yo no sé si es verdad”, afirmó.

Mientras avanzaba su historia, la conductora admitió que todas estas situaciones convirtieron a su mamá en su “heroína”. “Sin nada se tomó un micro y se fue a diferentes lugares de Buenos Aires y con las situaciones horribles que seguramente habría vivido. Si sin saber leer ni escribir era una sabia naturalmente”, confió.

Sumando a ello, Lizy aseguró que todas las vivencias traumáticas en su infancia la llevaron a dejar de jugar. “De chiquita nunca lo hice, no tenía el tiempo porque me tenía que comportar como una adulta. A los 11 años recién empecé a jugar y no paré nunca. Por eso, no me da vergüenza tener 54 y seguir comportándome como una de 5”, expresó.



En redes

A raíz de la historia que contó la browniana, en la publicación de Instagram de “Olga” se hizo hincapié en la importancia de denunciar situaciones de violencia familiar y sexual. También se recomendó comunicarse con la línea 137, que brinda asistencia a víctimas y familiares.

