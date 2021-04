Lizy Taglani recordó cuando fue detenida en Adrogué: ¿Qué pasó?

Compartir en:

viernes 2 de abril del 2021

Lo hizo en “Perros de la calle” el programa que comparte con Andy Kusnetzoff. Conocé la historia.

La talentosa artista Lizy Taglani volvió a sorprender con una anécdota muy particular que vivió durante el último tiempo de la Dictadura Militar. En aquel entonces tenía trece años y fue detenida en la estación Adrogué por vestirse con prendas de mujer.

¿Cómo fue?

La historia surgió en el exitoso programa “Perros de la calle” que conduce Andy Kusnetzoff por Urbana Play FM 104.3. La browniana es una de las caras nuevas que se sumó este año al ciclo. Fue allí donde le puso humor a un relato que vivió en los años más oscuros de nuestro país.

“Recuerdo que ese día se fueron todos en mi casa a votar. Ni bien salieron dije 'es la mía'. Agarré un remeron, me puse dos tetitas, me monté con un cinto apretado. Me puse Colonia Pibes, Colonia Coqueterías porque estaba en una transición y encaré para la calle. Tenía sandalias, un shorcito de gimnasia tipo tenis y empecé a caminar por la avenida Pavón”, relató Lizy.

Fue en ese paseo que efectivos la pararon en la estación de Adrogué y la llevaron demorada a la Comisaría de Temperley. “Mi mamá me había dicho que nadie me tenía que tocar. Yo no quería que lo hicieran, entonces me peleaba con la policía”, recordó.

Y agregó indignada: “Terminé presa por estar vestida así. Yo supongo que tiene que ver con la Dictadura. No fui a un calabozo, pero cuando llegué me revisaron y me quedé en la oficina con el comisario supongo”.

Lizy fue liberada recién cuando llegó su mamá y su vecino de enfrente, Enrique. “Me trataron bien y me dijeron que lo que estaba haciendo estaba mal, que vestirme de mujer estaba mal. Me querían educar”, concluyó.