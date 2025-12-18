Lizy y un cierre de año feliz: recibió la adopción plena de su hijo "Tati"

La humorista oriunda de Adrogué compartió la noticia a través de una publicación en redes sociales. ¿Qué dijo?

Lizy Tagliani cierra el año con una de las noticias más felices de su vida, ya que la Justicia le otorgó la adopción plena de su hijo "Tati". La oriunda de Adrogué lo confirmó a través de sus redes sociales con una publicación cargada de sentimientos.

¿Cómo fue?

La humorista y su esposo, Sebastián Nebot, comenzaron el proceso de vinculación con el pequeño en agosto de 2024. Desde entonces, los tres vivieron momentos únicos, como su primer día en la escuela, celebraciones, cumpleaños y hasta una mudanza.

En ese lapso, la familia vivió unas semanas de incertidumbre en pleno proceso. En abril, Viviana Canosa acusó a la browniana de haber participado en fiestas con menores de edad, lo cual generó mucha preocupación ante el avanzado proceso de adopción.

Tagliani se defendió y negó los dichos. Sin embargo, la denuncia fue desestimada, el proceso judicial continuó favorablemente y la Justicia le otorgó la adopción plena del niño de cinco años. Ahora, la pareja contará con los derechos y garantías legales como hijo.

Así lo anunció

Lizy compartió la noticia y su alegría en las redes sociales, donde publicó un video donde se la escucha leyendo el fallo que le da la custodia de "Tati". En las imágenes, se ve un dibujo de los tres y un cartel que dice “felicidades familia Nebot”.

“Los caminos son largos, llenos de alegrías y tristezas. Pero siempre con la certeza que jamás bajaríamos los brazos, que llegaríamos al final. Porque cuando se encontraron nuestras miradas, entendimos qué seria para siempre. Empieza formalmente la historia de nuestra familia”, escribió la humorista.

En tanto, le agradeció el “cariño a todos” y puntualizó en el Juzgado que le “leyó a Tati la sentencia en lenguaje claro”. La publicación se llenó de mensajes de cariño de otras celebridades de espectáculo y seguidores de Lizy, quienes compartieron las felicitaciones.