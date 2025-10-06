Llega la Expo Empleo BA con más de 85 empresas con ofertas laborales

Es impulsada por el Gobierno de la Ciudad. El browniano Mario Fuentes forma parte de la organización. Conocé cómo participar.

Buscando acercar propuestas laborales concretas a los vecinos, llega la tercera edición de la Expo Empleo BA. Será el jueves, 16 de octubre. Habrá 85 empresas líderes con más de 1.800 ofertas de trabajo. Será necesario inscribirse previamente para poder asistir.

¿Cómo será?

El evento comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 18 hs. Tendrá como escenario el pabellón Azul del predio La Rural de Palermo. Quienes concurran podrán conectar directamente con las empresas, realizar entrevistas en vivo, recibir asesoramiento y sumarse a charlas y talleres.

Entre las múltiples actividades de la jornada se destacarán:

Paneles sobre inteligencia artificial, empleos emergentes, sostenibilidad, ciberseguridad y cuidado de personas .

. Talleres prácticos: armado de CV, preparación para entrevistas, trabajo en equipo y desarrollo de habilidades blandas.

Stands de empresas con reclutadores y espacios de networking.

con reclutadores y espacios de networking. Auditorios temáticos adaptados a distintos perfiles: jóvenes, empresas, estudiantes y formadores.

Los vecinos que deseen asistir deberán realizar una preinscripción online. Tendrán que completar un formulario con datos personales. Podés acceder haciendo clic aquí.

Sobre Expo Empleo BA

Es organizada por el Ministerio de Justicia porteño, por intermedio de la Secretaría de Trabajo y Empleo. En este sentido, el director de Desarrollo Económico, el browniano Mario Fuentes, informó sobre la convocatoria.

En esta nueva edición, algunas de las empresas que se presentarán son: Hospital Italiano, Adecco, Bayton, Carrefour, Chicos.net (ProgramON Fundación Coca-Cola), Coppel y El Club de la Milanesa.

Se sumarán Farmaplus, Grupo Abans, Hipódromo de Palermo, Manpower, Parque de la Costa, Prosegur, Vacalin, Mercado Libre, Ceamse, Sturla Viajes y Cinemark, entre muchas otras.