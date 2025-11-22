Llega “La Noche de las Galerías” a Brown: ¿Qué lugares estarán abiertos?

Se realizará este sábado, 22 de noviembre. La entrada a los espacios será libre y gratuita. La grilla aquí.

Aprovechando el fin de semana extra largo, Almirante Brown llevará adelante la primera edición de “La Noche de las Galerías”. Se trata de una propuesta que reunirá muestras artísticas, actividades culturales y música en vivo en diversos lugares del distrito.

¿Cuándo?

La actividad se realizará hoy, sábado 22 de noviembre, a partir de las 17 horas. Con entrada libre y gratuita, ofrecerá un recorrido por centros culturales e instituciones de arte. Estos abrirán sus puertas para compartir el trabajo anual de los artistas locales, así como distintas producciones y proyectos de la comunidad.

Desde la Comuna precisaron que habrá nueve establecimientos que los vecinos podrán conocer durante la jornada. “Los invitamos a participar en familia o con amigos de esta hermosa iniciativa que nos invita a conocer nuestros espacios culturales, además de disfrutar de numerosas actividades artísticas”, señaló el intendente Mariano Cascallares.

¿Qué lugares participan?

Centro Cultural Los Bemoles, en la Av. Espora N° 4417, Burzaco, con exposiciones de Viviana Ferreira y María Rosa Gómez;

Espacio Cultural El Derrumbé, en E. de Burzaco N° 716, Burzaco, con la muestra de Jessica Morales

Espacio Abierto, en 25 de Mayo N° 761, José Mármol, con obras de Heber Martínez, Grisel Marlene Flores, Cecilia del Pilar Núñez, Florencia Agustina Pérez y Candela.

Espacio Cultural El Terraplén, en Garibaldi N° 1050, Glew, con música en vivo a cargo de un Trío de Cámara (voz, clarinete y piano) interpretando repertorio de películas;

Centro Cultural Bijou, en Bartolomé Mitre N° 995, Adrogué, con exposición de Adriana Giannoni y acceso a la colección permanente del centro

El Refugio Espacio y Casa Cultural, en Alsina N° 1655 de Burzaco con la muestra de Sergio Martinoia

Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia, en Motti de Muesca N° 394 presentará la exposición “Mapas Cotidianos” de Mechu Vallejos y Damián Calvis

Estudio Ozean, en Dihel N° 1765 de Longchamps mostrará obras de Mónica Soria, Mónica Collet, Eki Besada y Laila Bigas

Casa de la Cultura de Adrogué, en Esteban Adrogué N° 1224, albergará la muestra de artes visuales “Talentos”, en el marco de FAB ARTES 25ª edición “Todo que Ver”, con obras de alumnos de las diplomaturas y talleres municipales de arte de Brown.

“La Noche de las Galerías” forma parte del Programa Brown Expone. La iniciativa tiene como principal objetivo visibilizar las producciones plásticas de los artistas brownianos dentro de los espacios expositivos públicos y privados del distrito.