Llegó la Primavera: ¿Cuáles son los parques de Brown donde podés celebrar?

Se encuentran ubicados en distintos puntos del distrito. ¿Cuáles son y dónde quedan?

Hoy, 21 de septiembre, le damos oficialmente la bienvenida a la Primavera y, además, se festeja el Día del Estudiante. En este marco, Almirante Brown cuenta con tres nuevos parques públicos: la Quinta Rocca en Burzaco, el Parque Saludable Ramón Carrillo en la Quinta Villa Antares y el Parque Don Orione.

Según informaron desde la Comuna, estos espacios estarán abiertos este sábado y el domingo, de 8 a 20 horas. Ofrecerán propuestas ideales para compartir en familia o con amigo. A ello se suma también la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, con actividades para todas las edades.

Se trata de lugares preservados y puestos en valor respetando su patrimonio natural e histórico. Se consolidan como pulmones verdes de gran importancia para el cuidado del ambiente en toda la Región.

Parque Público de la Quinta Rocca (Burzaco)

Ubicado en un predio de 5,7 hectáreas, fue recuperado para la comunidad. Cuenta con senderos originales de conchilla, mesas, bancos, cestos y luminarias led a lo largo del recorrido.

En materia de seguridad, se instalaron 15 cámaras en puntos estratégicos y un tótem con botón antipánico en el ingreso sobre la avenida Espora. Además, se realizó un relevamiento de más de 500 árboles, se sumaron nuevas áreas parquizadas. También se creó un espacio con monolito en homenaje a los Héroes de Malvinas, junto a un gran cantero circular de 50 metros de diámetro frente a la casona antigua.

Parque Saludable Ramón Carrillo (Quinta Villa Antares)

Este espacio de cuatro hectáreas, situado entre Rafael Calzada, Burzaco y Adrogué, fue puesto en valor sumando importantes servicios. Allí se instaló un cerco perimetral, luminarias led, baños públicos, aparatos de salud para actividades aeróbicas e infraestructura para el esparcimiento.

Declarado “Patrimonio Forestal” de Almirante Brown, ofrece un circuito de 2.700 metros para caminantes, senderos perimetrales y bancos en medio de una notable riqueza arbórea y gran variedad de aves.

Parque Don Orione

Con ocho hectáreas, el espacio se ubica en el corazón del barrio homónimo, frente a la Manzana 32 del complejo habitacional, en San Francisco de Asís. Cuenta con senderos principales y secundarios, un anfiteatro natural de 36 metros de diámetro, una glorieta de 12x12 metros, módulos sanitarios, áreas de descanso y juegos infantiles.

La puesta en valor incluyó un plan de forestación con especies nativas, la instalación de un sistema de riego y bombas en todo el terreno. Además, se efectuaron allí tareas de parquización que lo transformaron en un nuevo pulmón verde de referencia para toda la comunidad.