Lo vive como un clásico: Brown quiere pisar fuerte en Temperley

domingo 27 de febrero del 2022

Visita al “Gasolero” en el partido más apasionante de la fecha. ¿A qué hora juega?

Un lado lo afrontará como un clásico, el otro como un partido más ante un equipo geográficamente cercano. Brown de Adrogué y Temperley se ven las caras una vez más en el encuentro que ya es discutido en la previa. El duelo se llevará a cabo hoy, domingo 27 de febrero, desde las 21:30, en el estadio Alfredo Beranger.

La polémica

Indiscutidamente, el máximo rival del “Tricolor” siempre fue y será San Martín de Burzaco y el del “Celeste”, Los Andes. Sin embargo, la distancia de categoría que separa al derby browniano hizo que no se vuelvan a cruzar por más de 10 años y que los dirigidos por Pablo Vicó engrosaran el historial con el “Gasolero”.

Si bien el cruce tomó relevancia, desde Turdera no pierden la oportunidad de dejar en claro que no existe tal rivalidad y lo tomarán como un encuentro ante cualquier otro club de la zona. La polémica está instalada, ¿podrá Brown dar el golpe de visitante y dejar atrás la derrota de 2019?

¿Cómo llegan?

Los de Adrogué suman cuatro puntos producto de un empate en el debut 3-3 ante Gimnasia de Jujuy y un triunfo contundente 3-0 frente a Flandria. El “Bigotón” no confirmó a los once titulares. Pese a eso, es probable que no realice modificaciones gracias a la buena actuación como local.

Temperley, por su parte, tuvo un flojo estreno. Fue superado 2-1 por San Martín de Tucumán y se recuperó con una victoria a Defensores de Belgrano. Cosecha tres unidades y se ubica en la décima cuarta posición.