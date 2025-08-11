Longchamps festejó a lo grande: miles de vecinos disfrutaron de un finde lleno de música y baile

El evento incluyó la actuación de El Gordo Luis. Mirá las imágenes.

Miles de vecinos de Almirante Brown participaron de las actividades realizadas durante todo el fin de semana en el marco del 115° aniversario de Longchamps. Estas incluyeron numerosas propuestas artísticas y recreativas, emprendedores locales, la presencia de grupos tradicionalistas y shows musicales en vivo.

Las jornadas tuvieron lugar en el Circuito de la localidad, ubicado en la calle Ricardo Davel y Av. La Aviación. Allí una multitud se hizo presente durante tres días y disfrutó de la variada grilla de actividades pensadas para toda la familia.

¿Cómo fue?

Todo comenzó el viernes con el acto institucional. En tanto, durante todo el fin de semana, el intendente Mariano Cascallares; la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, y el jefe de Gabinete, Leandro Battafarano, entre otras autoridades, recorrieron los stands.

“Junto a una multitud de vecinos que durante los tres días se acercaron a disfrutar de las distintas propuestas, conmemoramos el 115° aniversario de la querida localidad de Longchamps, siempre con la premisa de seguir trabajando juntos para tener el Almirante Brown que queremos”, remarcó el jefe comunal.

En este marco, durante las jornadas se subieron al escenario principal el Ballet Sendero Gaucho, Rocío Aimara y músicos, el Dúo Domínguez, el Grupo Los Pumas, Ernesto Aranda Tango, el Dúo Cruz- Fernández, El Moncho Pampa y sus baguales, Juan Sosa y músicos, Los Aparceros y Sangre Santiagueña. También artistas plásticos que realizaron una exposición en vivo y bandas locales de distintos géneros.

El cierre de lujo estuvo cargo de El Gordo Luis. El cantante de cumbia deleitó a los presentes con un gran abanico de canciones, que hicieron vibrar a los presentes y convirtieron a la celebración en un encuentro inolvidable para despedir el fin de semana.