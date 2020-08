Longchamps: intentaron usurpar el predio del club Campos Largos 

Compartir en:

viernes 21 de agosto del 2020

Dirigentes y profesores hacen guardia permanente para evitar la acción de ilegales. Más de 400 chicos y chicas juegan al fútbol y reciben contención en la entidad. Reconocidos deportistas y la ONG Compromiso Ciudadano rechazaron la ocupación y reclamaron la protección del lugar.

En tiempos de la emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19, dirigentes y profesores del Club Campos Largos hacen guardia día y noche en el predio para evitar la toma de las tierras. En el lugar, habitualmente unos 400 chicos y chicas realizan actividades deportivas como herramienta de inclusión y se forman en valores.

Desde el lunes, un grupo de entre 50 y 70 personas del asentamiento 14 de febrero se organizaron y varios llegaron armados para usurpar las tierras. Sin embargo, se encontraron con la firmeza de los representantes de la entidad.

El acompañamiento municipal y el accionar policial lograron que no sucediera. “Fue terrible. Nos tiraron piedras y botellas. Los agentes tuvieron que disparar para dispersarlos”, explicó Juan Giménez, presidente del establecimiento, a www.deBrown.com.ar.

El hecho en Torquinst y Languenhein finalizó con ocho detenidos, todos con domicilio en los alrededores. Pese a es,o continuaron los intentos de adueñarse del territorio y los representantes de Campos Largos se vieron obligados a vigilar la zona las 24 horas a pesar de las bajas temperaturas.

“Me causa mucha tristeza que tengamos que vivir así, pero a la vez me genera mucha rabia porque esto es algo organizado. Son oportunistas y se quieren aprovechar del otro. En cuarentena nosotros hicimos ollas populares para ellos”, lamentó en diálogo con este medio.

Suma apoyo

A través de diferentes videos, varios futbolistas y ex figuras de la Selección Nacional pidieron por la defensa de los derechos de la institución browniana. Entre ellos los ex campeones mundiales en México ´86: Héctor “Negro” Enrique, Ricardo Bochini; el ex subcampeón mundial en Italia´90, José "Pepe" Basualdo y el arquero de San Lorenzo Sebastián Torrico.

Desde la ONG Compromiso Ciudadano están en contacto permanente y desde el primer momento y también elevaron la voz. “Es una institución muy importante con la que mantenemos un vínculo desde hace muchos años. Rechazamos totalmente la ocupación, ya que el barrio perdería un espacio fundamental para los niños y niñas, tanto en la práctica del deporte, como en la contención social”, sostuvo Mario Fuentes.

Situación a nivel provincial

Los intentos de tomas de terrenos se volvieron una constante en los últimos tiempos en el Conurbano. En marzo de 2020, la Legislatura aprobó la Ley 15.171 la cual prohíbe los desalojos de las familias que usurpan tierras.

“Suspéndanse, en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires hasta el 30 de septiembre del corriente año toda ejecución o lanzamiento colectivos, sea en sede civil o penal, que afecten a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular incluido en los registros oficiales", sentencia la norma.

De todos modos, el Club Campos Largos de Longchamps cuenta con los papeles en regla: reconocimiento municipal, personería jurídica y acta de posesión del predio. “Dentro de lo legal lo vamos a pelear con las armas que tenemos. Si es necesario dormir ahí un mes entero para que esto no pase, lo vamos a hacer”, indicó el presidente de la institución.