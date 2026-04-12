Ante un duro rival, Claypole buscará su primera victoria del año en el Capocasa

El "Tambero", que sólo gano como visitante, recibirá este domingo a Sportivo Barracas. La previa.

Luego de imponerse como visitante, Claypole intentará conseguir su primera victoria del año en el estadio Rodolfo Capocasa. Para ello, tendrá una dura prueba contra uno de los equipos que está en la lucha de la Zona B.

Por la 7° fecha de la Primera C, el conjunto browniano recibirá hoy, domingo 12 de abril, a Sportivo Barracas. El encuentro será a las 15:30 hs y estará arbitrado por Leandro Fedele.

¿Cómo llegan?

Tras el mal comienzo de año, el “Tambero” parece haber dado vuelta de página y lleva tres partidos sin derrotas. Viene de imponerse 1-0 ante Luján como visitante, condición en la cual obtuvo sus únicos dos triunfos de la temporada.

De esta manera, el conjunto local alcanzó los ocho puntos y comenzó a escalar posiciones. Para no alejarse de la zona de Reducido y del líder, tendrá una complicada prueba ante Sportivo Barracas.

El equipo dirigido por “Goma Vidal” cayó 2-0 con Central Ballester en la fecha pasada, aunque el miércoles también tuvo acción. Se debe que se puso al día por el duelo postergado de la 4° fecha y goleó 3-0 a Lugano. Así, llegó a 10 unidades y sueña con pelear la primera posición.