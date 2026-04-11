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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2658
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DEPORTES
sábado 11 de abril de 2026

En Burzaco, San Martín quiere estirar su buen momento


Recibirá hoy, sábado 11 de abril, a Defensores Unidos. ¿A qué hora?

Por la 10° fecha de la Primera B, San Martín de Burzaco intentará hacerse fuerte ante su público y quedarse con otros tres puntos que le permitan estirar su buen momento. De esta manera, quiere meterse en la lucha por los puestos de vanguardia.

En esa línea, recibirá hoy, sábado 11 de abril, a Defensores Unidos en el estadio Francisco Boga. Bajo el arbitraje de Ramiro Maglio, el partido se pondrá en marcha a las 15:30 hs.

¿Cómo llegan?

El “Azul” viene de imponerse 1-0 ante Comunicaciones en Agronomía, resultado con el cual estiró a siete los partidos sin conocer la derrota. Esta racha le permitió escalar posiciones y, con 13 unidades, está en zona de Reducido, a seis del líder del torneo.

Defensores Unidos, por su parte, llega al duelo con una sonrisa, ya que consiguió su primera victoria del año en la fecha pasada: 2-0 a Villa San Carlos. Antes, acumulaba cuatro empates y tres derrotas.

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