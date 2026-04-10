Brown quiere volver a ganar: lleva cuatro partidos sin triunfos

Visitará hoy, viernes 10 de abril, a UAI Urquiza. La previa.

Brown de Adrogué transita un mal momento en la Primera B y necesita con urgencia volver al triunfo para comenzar a escalar posiciones. El equipo browniano sólo ganó una vez en el año y lleva tres caídas seguidas.

Con el objetivo de sumar de a tres, visitará hoy, viernes 10 de abril, a UAI Urquiza. El encuentro, correspondiente a la 10° fecha del torneo, se pondrá en marcha a las 15:30 hs y estará arbitrado por Julián Beligoy.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” acumula cuatro encuentros consecutivos sin victorias, en los cuales consiguió un empate y tres derrotas en fila. Viene de sufrir un duro revés de local ante Villa Dálmine: perdió 4-1 en un duelo donde no le salió nada.

Producto de cuatro caídas, tres igualdades y sólo un triunfo, tiene seis unidades y está 20° en la tabla. Si bien todavía resta mucho camino y Jorge Vivaldo se hizo cargo del plantel hace pocas semanas, necesita sumar: está a uno del descenso y se alejó a seis del Reducido.

UAI Urquiza llega de perder su invicto en la temporada, ya que fue derrotado 2-1 por Armenio en la fecha pasada. Previo a su tropezón, venía de conseguir su primera victoria después de arrancar con seis empates al hilo. Cosecha nueve puntos y está 13°.