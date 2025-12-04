Longchamps: un policía mató a un delincuente que intentó asaltarlo

El oficial se encontraba de franco de servicio y vestido de civil. Habría resultado ileso. Los detalles.

Un policía mató a uno de los delincuentes que intentó asaltarlo. Todo ocurrió en Longchamps. Los investigadores trabajan en la búsqueda del otro ladrón involucrado.

¿Qué pasó?

El hecho se registró durante la madrugada de este miércoles, 3 de diciembre. Fue en el cruce de avenida Hipólito Yrigoyen y Carlos Diehl. El oficial circulaba a bordo de una moto cuando fue sorprendido por los asaltantes.

El efectivo, que se encontraba de franco de servicio y vestido de civil, se resistió al robo de su rodado. Fue entonces cuando sacó su arma reglamentaria y disparó, hiriendo a uno de los agresores.

Tras un llamado al 911, la Policía arribó al lugar. Según trascendió, el delincuente presentaba un impacto de arma de fuego en la región del estómago. La víctima, en tanto, habría resultado ilesa. El caso se encuentra en pleno proceso de investigación.