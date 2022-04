A 40 años de Malvinas, los ex combatientes realizarán una vigilia en Brown

Compartir en:

viernes 1 de abril del 2022

Harán una peregrinación y rendirán homenaje a los soldados caídos. "La presencia de la sociedad significa mucho y es una caricia al alma", indicó un veterano a De Brown. La información.



En conmemoración al "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas", realizarán este viernes, 1 de abril, una emotiva vigilia en Adrogué. En la misma peregrinarán con las cinco antorchas en homenaje a los vecinos de Almirante Brown caídos hace 40 años en el conflicto bélico.

El cronograma

La iniciativa invita a todos los ciudadanos a concentrarse, desde las 22, en el Centro de Ex Combatientes, ubicado en Colombres 1710. Desde allí, a partir de las 23:20, partirán con las antorchas hacia el cruce de la avenida Espora y Diagonal Brown, donde se ubica el primer monumento del distrito a los fallecidos.

"Esperamos a las 00 horas del 2 de abril. Cantamos el himno y suele venir un familiar con una trompeta a tocar silencio. Luego, se dicen unas palabras e invitamos a todos a acompañarnos al acto del día siguiente", indicó Francisco Marcovich, veterano de guerra de la Comuna, a www.deBrown.com.ar.

Asimismo, el browniano afirmó que "significa mucho y es una caricia al alma" la presencia de la sociedad en la vigilia, mientras resaltó la importancia de hablar sobre la soberanía nacional: "Lo que no se conoce, no se puede querer".

"La ley madre en cada centro de ex combatiente es el eterno reconocimiento y la reivindicación de los héroes que quedaron en Malvinas y en los mares. Nosotros somos los que tenemos las palabras por ellos. Transmitimos lo que querrían hacer. En un país tan invadido culturalmente como Argentina, es un logro sumar cada año más compatriotas", aseguró.

Momento especial

Como todos los 2 de abril, en todo el territorio nacional se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Sin embargo, Marcovich reconoció que para quienes estuvieron presentes en el conflicto bélico se trata de una jornada "agridulce", debido a que "los recuerdos de una situación como esta no suelen ser agradables".

"Esta fecha va empeorando con los años. Se nos van yendo compañeros por culpa del estrés de la postguerra. Por la tensión y la porquería que bombardearon a la mayoría nos sale tumor en la cabeza o garganta. No deja de ser más agrio que dulce. Hay gente con la que querrías estar y ya no podés. Es un día de memoria, no de festejo", concluyó a este medio.