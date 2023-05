Luego de tanta angustia, Thiago ya tiene sus patines nuevos

El deportista de Loma Verde había lanzado una rifa porque se le habían roto a 15 días del torneo. ¿Cómo los consiguió?

Luego de tanto sufrimiento y desesperación, finalmente Thiago Ayala tiene la certeza de que podrá competir en el Selectivo que entrega lugares para el Torneo Nacional. El browniano había lanzado una rifa para comprarse unos nuevos patines ya que los que tenía se le habían roto.

Sin embargo, en las últimas horas, confirmaron que desde el Municipio de Almirante Brown se pusieron en contacto con él y su entrenadora, Celeste Libramento, y ya le entregaron un nuevo par. De esta manera, este sábado, 20 de mayo, podrá presentarse en el certamen.

El caso

Ayala tiene 17 años y es oriundo de Loma Verde. Práctica patín artístico en el club San Martín de Burzaco y, a 15 días de presentarse en uno de los certámenes más importantes de la temporada, sufrió la ruptura de su calzado especial, fundamental para realizar esta actividad.

El precio era muy elevado por lo que no podía adquirirlos por sus propios medios. No obstante, no se quedó con los brazos cruzados y empezó una rifa para poder recaudar el dinero suficiente. Fue así que su caso resonó en los medios e hizo que llegara a oídos de la Comuna.