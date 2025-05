Luque habló tras la nulidad del juicio por la muerte de Maradona: "Era obvio que iba preso"

El neurocirujano oriundo de Adrogué era uno de los principales acusados. "La única persona que me podía defender en este juicio ya está muerta”, afirmó. ¿Qué dijo?

Tras la anulación del juicio por la muerte de Diego Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque habló con la prensa por primera vez desde el comienzo del mismo. El oriundo de Adrogué, uno de los principales imputados, aseguró que “era obvio que iba preso” si continuaba el proceso judicial.

¿Qué dijo?

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro declaró nula la causa al considerar que la jueza Julieta Makintach no era imparcial. Se debe a que se confirmó que estuvo filmando un documental sobre el proceso, sin autorización.

En ese contexto, Luque salió a hablar y apuntó contra la magistrada: “La jueza diciendo ‘la Justicia no se mancha’, mientras miraba a las hijas. Es una joda. Supongo que es lo que tenía que pasar”.

El neurocirujano también enfatizó en que “era obvio que iba a ir preso” si Makintach continuaba en el tribunal, mientras confirmó que afrontaría otro debate. “No soy responsable de lo que pasó. Camino por la calle tranquilo y nadie dice nada”, agregó.

“Con Diego éramos amigos. Yo lo quería a él y él a mí. Hablaba mucho conmigo porque estaba solo. La única persona que me podía defender en este juicio ya está muerta”, subrayó.

Por otro lado, Luque apuntó contra las hijas de Maradona: “Me quieren meter preso porque en un audio dije algo de ellas, pero nosotros los médicos hablamos así”.

"Yo estoy en esta situación porque no lo dejé solo. Diego estaba solo siempre. Por eso me llamaba. Era su médico de confianza, pero no por eso soy el responsable de todo", resaltó Luque.

Irreconocible

Durante el comienzo el proceso judicial, el drástico cambio físico del neurocirujano llamó la atención de todos. Lejos del hombre de barba y desairado que visitaba a Maradona, ahora luce un cuerpo trabajado en el gimnasio, sin barba y bronceado.

En esa línea, explicó que es una consecuencia de "todo lo que pasó" y que se abocó a entrenar para “seguir adelante”. “Hay gente que se deprime, pero yo logré seguir con mi trabajo porque en el ámbito médico soy muy respetado", sentenció Luque.