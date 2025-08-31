Mañana aumenta el colectivo: ¿Cuánto costará el boleto mínimo?

Aplicará tanto en territorio bonaerense como en Capital. Los detalles.

Comienza septiembre y llega con un nuevo aumento en el transporte público. Se debe a que el boleto de colectivo sufrirá desde el lunes 1 un incremento cercano al 3,9% en la provincia de Buenos Aires. La medida también impactará en la Ciudad Autónoma.

¿Cómo será?

Como viene sucediendo hace varios meses, la cifra de la suba se calcula con la sumatoria del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y un 2% adicional. En lo que va de 2025, este medio automotor acumula un alza del 42,27% en territorio bonaerense.

En ese contexto, el boleto de colectivo de las líneas provinciales del conurbano desde el 1 de septiembre quedará así:

0 a 3 km: $529,45

3 a 6 km: $589,8

6 a 12 km: $635,24

12 a 27 km: $680,72

Más de 27 km: 728,88

En cuanto a las 31 líneas que prestan servicio en la Ciudad de Buenos Aires, los valores serán:

Hasta 3 km : $526,15

3 a 6 km: $586,13

6 a 12 km: $631,29

12 a 27 km: $676,48

Por otro lado, en las líneas del AMBA bajo jurisdicción de Nación no habrá incrementos en septiembre.