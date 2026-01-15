Manuel necesita ayuda: juntan fondos para salvar a un perro que fue atropellado y abandonado

Fue rescatado por Callejeritos Brown, entidad que lo encontró en una situación crítica. ¿Cómo colaborar?

Manuel, un perro querido por todos los niños del barrio, fue atropellado y tirado en un zanjón a su suerte. Callejeritos Brown lo rescató y ahora lucha por recuperarse. Por ese motivo, están juntando fondos para darle una segunda oportunidad.

¿Qué le pasó?

Según indicaron desde la entidad browniana, el can fue abandonado por su familia y, desde entonces, vivía en la calle. Pese a no tener un hogar, se convirtió en el mejor amigo de los pequeños de la zona y jugaba sin cesar con ellos.

Todo cambió para Manuel cuando un auto lo atropelló y lo arrojaron en un zanjón. Alertados de la situación, Callejeritos Brown lo socorrió: estaba tirado en la calle hacía varios días, rodeado de moscas y dolorido.

“La cantidad de pulgas, garrapatas y barro no se pueden llegar a explicar con palabras. Hace mucho no veíamos un animal así. Realmente todo lo que tuvo que soportar es tremendo”, lamentaron.

La recuperación

Tras ser rescatado, Manuel está siendo atendido por profesionales para que se recupere y tenga una segunda oportunidad. En ese contexto, desde Callejeritos Brown solicitaron la ayuda de la comunidad para solventar los gastos de la internación.

Quienes deseen sumar su granito de arena puede hacerlo a las siguientes cuentas:

Mercado Pago:

Alias: CallejeritosB

Titular Asoc. C. Callejeritos Brown

Transferencia bancaria:

Alias: ONG.CALLEJERITOS

Titular Asoc. C. Callejeritos Brown

“Ustedes son la única posibilidad que tenemos para poder seguir sosteniendo todo lo que él necesita para salvarse. Te pedimos que no lo dejes solo en este momento tan complicado”, sentenciaron.