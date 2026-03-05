"Maravilla" Martínez brindó una charla y una masterclass en Don Orione

El excampeon mundial de boxeo enseñó sobre técnicas, preparación física y mentalidad competitiva. "Acá lo primordial es el cuidado. Hay que evitar que nos golpeen", señaló. Los detalles.

Los amantes del deporte vivieron una jornada única en Don Orione. Se debe a que el excampeón mundial de boxeo Sergio “Maravilla” Martínez brindó una charla y realizó una masterclass que disfrutaron cientos de vecinos.

¿Cómo fue?

La actividad se llevó adelante el pasado martes, 3 de marzo, y tuvo como escenario la instalaciones del Club Atlético Don Orione (CADO), ubicado en avenida Eva Perón 2200. Estuvo organizada por el gimnasio Leo Balza Boxing.

Durante la charla que abordó consejos, motivación y experiencias, “Maravilla” enfatizó en que el boxeo “no es un juego” y lo fundamental que es “aprender a defenderse” en este deporte. “Cada golpe tiene una consecuencia directa en tu vida”, afirmó.

“¿Hasta qué edad pensás seguir viviendo? ¿Hasta los 80? Es poco. ¿A los 90? Si me cuido puedo vivir más años. Eso quiere decir que después de boxear, tengo 50 años más. En estos tengo que estar integro en esta sociedad”, precisó.

En tanto, continuó: “Si recibís golpes, vas a estar 50 años condenando a tu familia a que tengan que cuidar una planta. Ellos no lo merecen y vos tampoco. Acá lo primordial es el cuidado. Hay que evitar que nos golpeen”.

La jornada en el CADO también contó con una masterclass, donde “Maravilla” entrenó a la par de niños, jóvenes y adultos. Así, los presentes no sólo aprendieron técnicas y movimientos de un excampeón del mundo, sino que además sobre la mentalidad de un boxeador.