Marcharán por Ryan Ayala, el browniano que murió por una placa que se desprendió de una obra

El trágico caso ocurrió en el pasado febrero, en Mar del Plata. "En menos de 20 días desde la muerte de mi hijo, archivaron la causa penal", afirmó su padre a De Brown. Los detalles.

Se cumplieron casi dos meses de la muerte de Ryan Ayala. El vecino de Claypole fue impactado por un material que se desprendió de una obra en construcción en Mar del Plata. Pese al poco tiempo que pasó, la familia denuncia que el caso fue “archivado” y, por eso, convocó dos marchas para exigir justicia.

¿Qué dijeron?

Una de las movilizaciones se llevará adelante este viernes, 18 de abril, a partir del mediodía. Tendrá lugar en la intersección de avenida de Los Trabajadores y Cayetano Rodríguez, en Punta Mogotes, donde ocurrió el trágico accidente.

Asimismo, al día siguiente y en el mismo horario, realizarán el segundo encuentro. Esta vez, ocurrirá en el cruce de Yrigoyen y Pedro Luro, en el centro de Mar del Plata. En ambos casos, convocaron a la comunidad a acompañarlos y “darle visibilidad al caso”.

“Serán marchas de silencio. En menos de 20 días desde la muerte de mi hijo, archivaron la causa penal. No nos dijeron los motivos. Están haciendo la vista gorda, debe haber alguien importante atrás. Nunca se investigó nada. Necesitamos ayuda para que esto se haga visible”, denunció Diego, el padre de Ryan, a www.deBrown.com.ar.

En esa línea, explicó que desde el Municipio de General Pueyrredón se comunicaron recién el pasado martes, a casi dos meses del hecho. “Fue porque empezamos a mover el avispero. Me dijeron que iban a averiguar por qué no se avanzó más, aunque todavía no tuve noticias”, señaló.

Diego también detalló que la obra pertenecía al Grupo Ansola y Upsala, del cual “nunca hubo ningún contacto”. Según indicó, la construcción de donde se desprendió el material que impactó a Ryan está “abandonada hace dos años”.

“Hay denuncias de los vecinos linderos de que se caen objetos. Uno, que va a ser testigo si hay un juicio alguna vez, dijo que se cayeron hierros y cosas. También felónicos, que uno de estos de 50 kilogramos fue el que le pegó a mi hijo”, subrayó.

En tanto, continuó: “Son dos empresas que se unen. Una pone el dinero y la otra la mano de obra. Hacen una empresa fantasma para que, si pasa algo, no haya responsables. Tienen un montón de obras en otros lugares”.

El caso

Ryan, de 24 años, había arribado en enero a Mar del Plata para disfrutar de la temporada de verano. Según trascendió, su intención era conocer la ciudad y analizar si finalmente iba a instalarse allí.

El oriundo de Claypole estaba viviendo en Punta Mogotes, sitio que fue escenario el 20 de febrero del fatal accidente. La víctima estaba circulando en su motocicleta cuando fue impactada por una placa de fenólico que se desprendió de una obra de un edificio.

A raíz del fuerte golpe, el vecino perdió la vida en el acto. Fue un transeúnte quien llamó al 911 al verlo tirado en la calle junto a su vehículo.