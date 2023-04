Marcia Bell, la reconocida actriz de Mármol que abandonó Argentina por Camilo Sesto

Trabajó con figuras como Olmedo y Palito Ortega. "Sofovich me dijo varias veces que hice mal en irme, que ahora sería como Susana Giménez", afirmó a De Brown. Conocé su historia.

Si triunfar en el mundo del espectáculo nacional es complicado, aún lo es más dejar esa fama, comenzar de cero nuevamente en el exterior y alcanzar otra vez el éxito. Este es el caso de Marcia Bell, la browniana que brilló en las décadas de los 60, 70 y 80 con múltiples películas en Argentina y España.

“Gerardo Sofovich me dijo varias veces que hice mal en irme, que ahora sería como Susana Giménez. Pero no me equivoqué, porque llegaron los militares. Mi familia en José Mármol estaba más tranquila, yo me movía por Capital y te agarraban por cualquier cosa”, afirmó a la browniana a www.deBrown.com.ar.

Sus comienzos

Si bien realizó la mayor parte de su carrera en Europa, la actriz y cantante es oriunda de Almirante Brown. Sus padres de nacionalidad lituana debieron exiliarse por las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial y arribaron a Rafael Calzada, donde compraron un terreno, edificaron su casa y tuvieron a sus hijas.

“Era todo campo en ese momento, tenía cuatro amigos nada más por la poca cantidad de gente. Fui a la escuela N°22 y después me pasé a la N° 50. Luego tuvimos problemas económicos y nos mudamos a José Mármol. Fue otra cosa. Me parecía una ciudad”, aseguró Bell.

En su casa ubicada en Sáenz Peña y Bynnon comenzó a forjar su amor por la actuación. Allí vivió hasta sus 17 años, cuando decidió mudarse sola a Capital debido a que tenía “varios trabajos como modelo y las agencias estaban todas en esa zona”.

Durante los años siguientes, su carrera creció de manera sotenida y obtuvo importantes presencias en televisión y películas. Trabajó en las afamadas series Los Campanelli y Operación Jajá, mientras que en la pantalla grande participó en ocho filmes.

En este marco, la artista compartió escena con figuras como Palito Ortega, Niní Marshal, Alfredo Barbieri, Luis Sandrini, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Piero y Armando Manzanero, entre otros.

“Al principio, me la pasaba todo el día caminando Buenos Aires. Un día conocí a un representante que me acercó muchas publicidades. Después me empezaron a llamar para ser extra de películas hasta que me vio el director Enrique Carreras y comencé a actuar”, precisó la oriunda de José Mármol.

Un amor como el mío

Pese a la popularidad obtenida, su vida cambió rotundamente a sus 21 años. Fue cuando conoció y se enamoró de Camilo Sesto, por entonces un cantante español que daba sus primeros pasos y arribó a Argentina a promocionar su carrera.

“Me llamó un representante y me invitó a una cena donde iría un músico que todavía no era conocido pero sería un furor. Dio una conferencia en el hotel Alvear antes de ir a comer. Cuando terminó con los periodistas, se acercó y ni esperó que me presenten”, relató.

En esa línea, Bell contó que el reconocido artista le solicitó que esté junto a él durante la cena y, una vez concluida, le pidió su número de teléfono para “salir solos a los días”. Ese fue el principio de un amor que marcó su vida, ya que dejó Argentina para mudarse con Sesto a España.

La oriunda de José Mármol admitió que en principio le “daba miedo”, pero su padre fue fundamental para animarla. "Estaba comenzando la dictadura. Ya habían tomado el canal y empezado a hacer recortes en programas", enfatizó.

Con Sesto se transformaron en la pareja más popular de España y fueron escoltados por la prensa en todas sus presentaciones públicas. No obstante, la actriz dejó en claro que esa fama no le abrió puertas para trabajar y tuvo que “hacer sola la carrera desde cero otra vez”.

“Muchos piensan que Camilo me puso ahí, pero lo tuve que conseguir todo yo. Él sólo me dio el ser conocida”, afirmó. Con mucho esmero y talento, conquistó así al público extranjero y brilló en 13 películas de España, México y Estados Unidos.

Su presente

Lejos de las cámaras desde hace más de una década, Bell vive en España junto a su hermana y ya está "completamente retirada". Según indicó a este medio, no suele hacer apariciones en televisión o brindar entrevistas ya que siente que “eso ya quedó en el pasado”.

“Tengo una vida maravillosa. Por fin estoy tranquila. Me levanto y no me tengo que preocupar de qué me pongo o el maquillaje. Es bastante torturante este trabajo en ese sentido. Estoy en un pueblo de Galicia que es una belleza, cerca de una montaña donde están las ruinas celtas”, concluyó.