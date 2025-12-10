Marcos Giles, la nueva estrella de Luzu, reveló que jugó en Claypole

Si bien su nombre no para hoy de sonar por su romance con Ángela Torres, el influencer tuvo una trayectoria como futbolista que lo llevó a vestir la camiseta del "Tambero" en la Primera D. Los detalles.

Marcos Giles es uno de los personajes del momento en el streaming y las redes sociales. No obstante, antes de meterse de lleno en este mundo, tuvo una breve carrera como futbolista, la cual se puso en marcha defendiendo los colores de Claypole.

¿Cómo fue?

Como la mayoría de los jóvenes de Argentina, el “Mito” tenía el sueño de ser jugador de fútbol. Si bien comenzó a los 18 años, una edad avanzada para este deporte, sus condiciones le permitieron llegar a distintos clubes.

A sus 21 tuvo su primera experiencia vistiendo la camiseta de Claypole, cuando el conjunto browniano militaba en la Primera D. Pese a que no firmó contrato con el “Tambero”, no se detuvo ahí y probó suerte en el exterior.

Giles viajó a Nueva Zelanda para estar pocos meses, pero la pandemia de Covid-19 lo hizo quedarse tres años. En ese lapso, jugó en Waiheke United AFC, un conjunto semi-profesional. Luego, se sumó a un equipo de Quinta División de Italia, pero una lesión lo alejó de las canchas.

Si bien este inconveniente médico le cerraron la puerta como futbolista y le abrieron otra que cambió su vida: regresó a Argentina y se hizo conocido por sus videos de TikTok. El “Mito” creó un personaje que contaba anécdotas de partidos de manera exagerada y sarcástica.

Las historias de humor de Giles cautivaron a miles de usuarios y su popularidad comenzó a crecer. Fue así que llegó a ser convocado para anunciar refuerzos en las redes sociales de San Lorenzo y Tottenham de Inglaterra.

Finalmente, su saltó a la fama lo hizo desembarcar al mundo del streaming, donde pasó de invitado a formar parte de programas en Vorterix y Luzu. Gracias a este último canal, su nombre tomó más relevancia por su supuesto romance con Ángela Torres.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>