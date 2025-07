Más 3.200 atletas participaron del Campeonato Metropolitano de Cross Country en Brown

Fue en el Polideportivo de Ministro Rivadavia. El intendente Mariano Cascallares acompañó a los competidores. Los detalles.

Se llevó adelante el Campeonato Metropolitano de Cross Country en Ministro Rivadavia. Participaron más de 3.200 atletas, entre ellos 1.200 representantes de distintos puntos del país.

¿Cómo fue?

La jornada tuvo lugar en el Polideportivo Municipal, ubicado en Camila Quiroga y 25 de Mayo. El intendente Mariano Cascallares acompañó a los competidores.

Durante la jornada, se destacaron los atletas brownianos Ángel Brience, quien obtuvo el primer puesto en la categoría Mayores de 70 en los 1.500 metros, y Jonathan Cabral, que finalizó primero en la categoría Sub 23 en los 8.000 metros.

También subieron al podio Alma Chaparro, segunda en los 1.500 metros Sub 14, y Uma Córdoba, cuarta en los 2.000 metros Sub 16, al igual que Romeo Quintana, quien también se ubicó en el mismo puesto en los 1.500 metros Sub 14.

Además, compitieron la posta 4x1000 integrada por Dante Mansilla, Jonathan Cabral, Valentín Ibañez y Oscar Coman; Dante Mansilla (6° en 8.000 mts Mayores), Mauricio Taponier (24° en 8.000 mts Pre-veteranos), Braian Deluchi (17° en 8.000 mts Mayores) y Oscar Coman (24° en esa misma prueba).

Participaron también Thomas Sigel (7° en 3.000 mts Sub 18), Dante Quintana (8° en 3.000 mts Sub 18), Valentín Ibañez (5° en 6.000 mts Sub 20), Nahuel Piscini (11° en esa misma categoría), Julio Giménez (3.000 mts Sub 18), Luna Villalba (9° en 1.500 mts Sub 14) y Emilia Paunero (16° en 6.000 mts Veteranas A).

Sobre el Campeonato

Fue organizado en conjunto entre el Instituto Municipal de Deportes y la Federación Atlética Metropolitana. Reunió a corredores de todas las edades, quienes compitieron de forma individual o en equipos. Los recorridos fueron sobre terreno natural con distancias que variaron entre 1.000 y 5.000 metros.

Durante la jornada dijeron presente el director general de Deportes, Juan José Crupi, y el coordinador de Promoción y Eventos Deportivos, Pablo Gabriel Bonacina.

“Seguimos consolidando a Almirante Brown como un gran polo deportivo. Este tipo de eventos no solo convocan a miles de atletas, sino que impulsan valores como el esfuerzo, la inclusión y el trabajo en equipo, especialmente entre nuestros jóvenes y adultos mayores”, remarcó Cascallares.