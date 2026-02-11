Masiva respuesta: 3 mil personas hicieron diez cuadras de fila para dejar su CV

Sucedió en Burzaco, donde la empresa Red Lenic realizó una convocatoria para cubrir 30 puestos de trabajo. Mirá el video.

Una empresa dedicada a la venta de artículos electrónicos lanzó una convocatoria para cubrir 30 puestos de trabajo y la respuesta fue masiva. Cerca de 3 mil postulantes se formaron en una fila de diez cuadras en busca de dejar su currículum en Burzaco.

¿Cómo fue?

La firma Red Lenic, que cuenta con sucursales en distintos puntos de la Región, fue la encargada de lanzar la convocatoria. Los interesados estuvieron durante horas y esta magnitud de respuesta llamó la atención al punto de viralizarse en las redes sociales.

"Se ve que la gente de Zona Sur tiene ganas de trabajar de verdad. Lamentablemente, no podemos tomar a tanta gente aunque me encantaría. Espero que seleccionemos a quienes realmente lo merezcan. Mis respetos a todos los que se presentaron", afirmó el responsable de la empresa.

En esa línea, la tienda montó un operativo especial para atender a los postulantes que se acercaron a su sede de Burzaco. Las personas se hicieron presentes desde distintos barrios y permanecieron durante horas con sus carpetas y sobres en mano.

Esta extensa fila reflejó la urgencia por acceder a un empleo formal en la Región, donde cayó el trabajo registrado y aumentó el informal. El cierre de firmas como Caromar y Ran Bat afectó el tejido laboral y profundizó la recesión en la actividad comercial e industrial.

Los datos

Según los datos oficiales, el empleo registrado cayó 0,3% en octubre de 2025 y alcanzó los 12,8 millones de trabajadores. La tendencia negativa se arrastra desde mediados del año anterior y estaría vinculada a la recesión, el cierre de empresas y cambios en el monotributo social.

La presión sobre el mercado laboral se reflejó en casos como el de Red Lenic. Aunque la desocupación fue de 6,6% en el tercer trimestre de 2025, unas 1,4 millones de personas siguieron buscando empleo. Persisten además altos niveles de subocupación (10,9%) e informalidad (43,3%), con mayor impacto en el Conurbano.