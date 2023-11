Matías Sarmiento confirmó que no continuará en Claypole

El mediocampista se despidió de los hinchas a través de sus redes sociales. En la temporada, disputó solo cuatro partidos como titular. La información.

Si bien tuvo una temporada sumamente positiva, donde llegó al Reducido y derrotó a Newell's en Copa Argentina, el último tramo del torneo dejó un sabor agridulce en Claypole. Tras las dos caídas ante JJ Urquiza y la eliminación del octogonal, comenzó la renovación en el plantel profesional.

En este contexto, se confirmó la salida de Matías Sarmiento. El habilidoso mediocampista no tuvo el mejor de sus años y le faltó continuidad para poder demostrar todo su talento. Apenas disputó cuatro partidos como titular e ingresó desde el banco en otros nueve.

"Quería agradecer a todo el pueblo Tambero, cuerpo técnico, dirigentes y sobre todo destacar a la gente que siempre me escribía o me mandaba un mensaje de apoyo, sinceramente estoy muy agradecido. Creo que estos 2 años hemos peleado cosas importantes. Si bien no fue la final que esperábamos, siempre estuvimos cerca", escribió el volante.

Una vuelta que ilusionó

Sarmiento había tenido un primer ciclo en Claypole durante 2019, donde fue una de las máximas figuras del equipo que conducía Roque Drago. Sus grandes actuaciones hicieron que pegue el salto a San Miguel y luego pase por Fénix, ambos en la B Metropolitana.