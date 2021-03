Matías Sosa, el joven de Burzaco que firmó con Talleres de Córdoba

Compartir en:

sábado 6 de marzo del 2021

El delantero de 19 años se incorporó a préstamo sin cargo hasta diciembre del 2021 con opción de compra. Aguarda por el debut oficial. Toda la información.

El mercado de pases local cerró con la novedad de que Matías Sosa tendrá su primera experiencia en la Liga Profesional. El oriundo de Burzaco finalmente puso la firma y se convirtió en el nuevo refuerzo de Talleres de Córdoba.

Llega a la “T” tras su paso por Temperley, donde recientemente había sellado su contrato de manera profesional. El delantero de 19 años arribó a préstamo sin cargo hasta diciembre del 2021 con opción de compra. Ya se entrena bajo las órdenes de Alexander Medina.

“Es una gran oportunidad para mí. Estoy muy contento, voy a dar lo mejor. El DT me dijo que me veía bien por afuera, pero que también puedo jugar de mediapunta. Si me lo pide, lo voy a hacer de la mejor manera porque sé que puedo”, sostuvo en la conferencia de prensa.

Su carrera

Inició a los cinco años en el club Arzeno de Burzaco. Tras su paso por la institución browniana, realizó todas las inferiores en Temperley. Allí debutó en Reserva en diciembre de 2017 con apenas 16 años. Esta temporada firmó su primer vínculo profesional con el “Celeste” y fue cedido al elenco cordobés.