Mató a un colectivero al descubrir que era el amante de su esposa: lo condenaron a 20 años

El caso sucedió en octubre de 2024, en Glew. Los detalles.

A un año del caso, la Justicia condenó a 20 años de prisión a a Calixto de Jesús Ojeda, el hombre que mató a puñaladas un chófer de la línea 506 luego de descubrir que era el amante de su esposa. El asesinato sucedió a bordo de un colectivo en Glew.

El fallo

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Lomas de Zamora lo declaró como el autor del "homicidio calificado por alevosía" de Leonardo Sebastián Figueroa. Según se determinó, actuó impulsado por conflictos personales relacionados a los celos por la sospecha de que la víctima mantenía una relación sentimental con su esposa.

Además, la causa validó la reconstrucción de lo ocurrido a las 20:34 hs del 15 de octubre de 2024. El condenado, de 57 años, subió a la formación que conducía el colectivero como un pasajero más. Llevaba puesto un barbijo y tenía una bolsa en su mano.

Cerca del cruce de Pereyra y Presa, se acercó a Figueroa fingiendo que iba a descender por la puerta delantera. En el momento que redujo la velocidad, Ojeda sacó un cuchillo de la bolsa y, sin mediar palabra, lo apuñaló dos veces.

Luego, el agresor bajó del colectivo todavía en movimiento con la intención de huir. No obstante, un hombre que circulaba por la zona escuchó los gritos y derribó al atacante, quien minutos más tarde fue detenido por la Policía.

Uno de los pasajeros dio alerta de lo sucedido a través de un llamado al 911. El chófer fue trasladado a al hospital Zonal General de Agudos Cecilia Grierson de Guernica, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.