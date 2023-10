Mazzella, el vecino de Calzada, no para de cosechar medallas en jiu jitsu

El browniano se subió al podio en el AJP Tour, uno de los eventos más importantes de la disciplina. Leé más.

El Abu Dabhi Jiu jitsu Pro, uno de los torneos más importantes del mundo, se realizó por primera vez en Argentina y el browniano Walter Mazzella fue uno de los grandes protagonistas. Tal como viene pasando en los últimos certámenes, demostró un sensacional nivel y se subió al podio.

El oriundo de Rafael Calzada peleó en la categoría cinturón negro M2 peso pesado hasta 94 kilos y se colgó la medalla de plata tras caer en la final, derrota que no empaña su buena actuación durante todo el campeonato internacional.

"Vengo arrastrando un esguince en el dedo índice derecho que me impide poder luchar de la manera en la que quiero y me condiciona bastante. Sin embargo, no puedo quejarme de los resultados que estoy obteniendo. Nada podría ser posible sin el apoyo de mi entrenador Damián Srur y mis compañeros de Lotus Club", reconoció en diálogo con www.deBrown.com.ar.

¿Cómo cerrará el año?

De cara a lo que resta de la temporada, Mazzella buscará seguir entre los mejores del Argentina Open y luego se concentrará en entrenar y recuperarse pensando ya en una nueva edición del Mundial de Bumission y el Abierto de San Pablo, que se desarrollará en enero de 2024 en Brasil.