Mediación vecinal y asesoramiento legal, algunos de los trámites que comenzará a brindar Glew

La Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana acercará diferentes diligencias a los vecinos. También realizarán gestión de reclamos sobre servicios públicos y telecomunicaciones y darán ayuda por estafas virtuales y telefónicas, entre otros.

Con el objetivo de continuar descentralizando sus servicios, Almirante Brown anunció que la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana llegará a Glew. De esta manera, los vecinos podrán realizar distintos trámites cerca de sus casas.

¿Cómo será?

Tendrá lugar el miércoles, 15 de abril, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de dicha localidad. El mismo está ubicado en Garibaldi 220, entre Beruti y Lestrade. Se desarrollará de 14 a 16 hs.

Según indicaron, se podrán realizar los siguientes servicios:

Asesoramiento legal

Mediación vecinal

Brown Previene: funcionalidades de la aplicación

Gestión de reclamos sobre servicios públicos y telecomunicaciones

Estafas virtuales y telefónicas

Obras sociales y prepagas

Incumplimiento en planes de ahorro