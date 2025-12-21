Mercado de pases: Brown y San Martín sumaron las primeras bajas en sus planteles

Por el momento, ambos aguardan la llegada de refuerzos. Así se encuentran.

Con la intención de ser protagonistas en la próxima temporada, los clubes del distrito que militan en la Primera B ya dieron vuelta de página y pusieron en marcha sus preparativos para el 2026. En esa línea, Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco empezaron a moverse en el mercado de pases.

Nuevo conductor

Tras la salida de Fabián Lisa, el “Tricolor” confirmó a Pablo Nievas como entrenador del primer equipo. El flamante director técnico viene de dirigir a Laferrere en 2025, donde cosechó 12 victorias, 17 empates y 11 derrotas y quedó a dos unidades del Reducido.

A la espera de refuerzos, el conjunto de Adrogué arrancó la pretemporada y anunció en las últimas horas la primera baja. Se trata de Lautaro Lovazzano, quien vistió esta camiseta desde 2023 y fue uno de los frecuentes titulares en 2025.

¿Y el “Azul”?

San Martín, por su parte, también arrancó el rearmado de su plantel: dos jugadores dejaron la institución. El histórico Lucas Sergi se despidió a través de las redes sociales, donde agradeció por el “respeto, la oportunidad y todo el aprendizaje” en todos los años que estuvo.

Otro que no estará la siguiente temporada es Ezequiel Navarro Montoya. Luego de su llegada a mitad de año desde Santamarina de Tandil, el arquero se adueñó del arco y jugó 18 encuentros.