Mercado de pases en Claypole: se fue un volante y llegó un refuerzo

miércoles 27 de enero del 2021

El "Tambero" se prepara para iniciar la temporada en la Primera C. Ya confirmo un alta y una baja. ¿De quiénes se trata?

Con el plantel en plenas vacaciones, dirigentes y cuerpo técnico no descansan en pos de un Claypole mejor. En esta línea, Roque Drago ya sabe que no podrá contar con el mediocampista Agustín Carrera, quién anunció a través de sus redes sociales que no continuará en la institución.

El ex Talleres de Escalada había arribado cuando el "Loco" Baillie era entrenador. Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser tenido en cuenta por el actual DT, pero en el último campeonato perdió terreno por las grandes apariciones de otros volantes.

"Me toca despedirme de un club que me abrió las puertas cuando no era nadie. Llegué y pasé los peores momentos defendiendo los bastones negros y blancos, poniendo el pecho donde sea. Hasta siempre campeón, te quedaba chica la D. Gracias Claypole", escribió "Pocho".

La cara nueva

Se trata de Gonzalo Ronconi, volante externo zurdo de último paso por San Telmo, equipo de la B Metropolitana. Realizó inferiores en Independiente de Avellaneda y Arsenal de Sarandí. El futbolista tiene todo listo para sumarse a la pretemporada con el plantel.