Ministro Rivadavia: la parroquia Nuestra Señora del Tránsito celebró su Fiesta Patronal

Se construyó en 1872. Se realizan obras de restauración en el edificio. Participaron del evento, el intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención Ciudadana, Paula Eichel. Los detalles.

La parroquia Nuestra Señora del Tránsito de Ministro Rivadavia celebró, ayer domingo, su Fiesta Patronal. Lo hizo con una procesión y una misa presidida por el Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, Monseñor Jorge Lugones.

¿Cómo fue?

Acompañaron el encuentro el intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención Ciudadana, Paula Eichel. La celebración se realizó en el marco de la Iglesia más antigua del distrito. Fue construida en 1872.

Allí, se realizan obras de restauración que alcanzan un 85% de avance. Estas incluyen la reparación del campanario, revoques, cielorrasos y paredes. También se repusieron los pisos deteriorados, se realizó el recambio de desagües pluviales, la restauración de la carpintería y la construcción de veredas.

Sumado a eso, se instaló nueva iluminación y un sistema de calefacción. Actualmente se avanza en los últimos detalles para completar la recuperación integral del edificio, aguardando incluso la finalización del secado de una pared para su renovación definitiva.

“Estamos muy felices de acompañar a la comunidad de Ministro Rivadavia en esta Fiesta Patronal. Además de poder compartir las importantes mejoras que llevamos adelante en esta Parroquia tan querida y emblemática”, subrayó Cascallares.

¿Participaron del encuentro?

Dijeron presente en la celebración el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el delegado de Ministro Rivadavia, Rodolfo Díaz Vélez; y gran cantidad de vecinos.