Moda y solidaridad: realizaron un desfile a beneficio de comedores en Adrogué

La fundación "Acompañar" organizó el evento. La entrada fue un alimento no perecedero y, en total, se recolectaron 250 kilos de comida. Conocé cómo fue.

Adrogué vivió una emotiva jornada que combinó moda, baile y solidaridad. Se debe a que se realizó un desfile a beneficio de instituciones comunitarias del distrito, para las cuales se recaudó más de 250 kilos de alimentos.

¿Cómo fue?

La iniciativa tuvo lugar en la Casa de la Cultura, sita en la ciudad cabecera. Fue organizada por la fundación Acompañar, en conjunto con Micaela Mattaloni, creadora de Front Row Studio. Estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y Mario Fuentes, quien lidera la ONG Compromiso Ciudadano, entre otros.

"Celebramos el primer desfile solidario. Vamos a estar llevando todo los alimentos no perecederos recaudados a distintos comedores que ayudamos", indicó Florencia Romeo, secretaria de la fundación.

En tanto, Mattaloni explicó: “Fue un éxito total. La idea del desfile surgió porque, desde que conocí la fundación Acompañar, soy voluntaria. Fui parte de varios encuentros. Me encanta todo lo que tenga que ver con las infancias, acompañar, estar y apoyar”.

Por su parte, Fuentes resaltó: "Es muy interesante la iniciativa de la fundación y Micaela. Es una actividad diferente. Es muy importante que la moda y el diseño se expresen en la solidaridad. Fue una organización espléndida para este lugar tan cercano. Además, instituciones muy queridas de la comunidad van a recibir ayuda gracias al evento. Nos alegra de participar".

En este marco, decenas de vecinos apreciaron las pasadas de modelos de distintas edades luciendo indumentaria de marcas que prestaron las prendas para la ocasión solidaria. Estas fueron Amara, Brandel, By Franchesca, Dorothea, El Arriero, Las Patricinhas, Marga Ruggiero, Maxdream, Miñoqui, Nia Lynn, Pink, Roberta, Urbana, Velvena y Wait and See.

La entrada para el desfile solidario fue un alimento no perecedero y el público pudo además disfrutar de un show de baile. En total, lograron recolectar más de 250 kilos que serán destinados a los comedores Sueños de Amor, Conin y El Arca de Noe.