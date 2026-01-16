Muñecos gigantes: Stitch y Ángel recorrerán Boulevard Shopping de Adrogué

Los pequeños podrán acercarse de forma gratuita a sacarse fotos. ¿Cuándo será y en qué horario?

Para disfrutar del receso escolar, Boulevard Shopping sigue sorprendiendo a los más pequeños durante todo enero. Ahora se prepara para una nueva recorrida de muñecos gigantes que harán divertir a grandes y chicos.

¿Cómo será?

El centro comercial, ubicado en la avenida Yrigoyen 13.298, será invadido una vez más este sábado 17. Desde las 17 y hasta las 21 hs, dirán presente los personajes de Bubbles Fun. En esta oportunidad estarán Stitch y Ángel.

Los muñecos estarán recorriendo las instalaciones de Boulevard Shopping y tomándose fotos con quienes así lo deseen. De este modo, los niños vivirán una experiencia inolvidable y se llevarán un recuerdo divertido en sus vacaciones.

Asimismo, según informaron desde la organización del complejo, este tipo de recorridas de personajes gigantes se repetirán todos los sábados del mes e incluirán a diferentes muñecos en tendencia.