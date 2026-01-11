Lanzaron un taller de creación de contenido audiovisual con celular en Brown

Se desarrollará en nueve encuentros. ¿Cuándo arranca y dónde?

Almirante Brown comenzó el nuevo año con el lanzamiento de una propuesta destinada a los amantes de la producción de videos. Se debe a que realizarán un taller de creación de contenido audiovisual con celular en Don Orione.

¿Cuándo será?

Comenzará el 27 de enero y se desarrollará en nueve encuentros de dos horas cada uno. Serán los martes, desde las 10 hs. Tendrán como escenario la Casa de la Cultura “Luis Sandrini”, ubicada en avenida Eva Perón 1948.

Según indicaron desde la Comuna, la propuesta es gratuita y abierta para toda la comunidad. No requiere inscripción previa, por lo cual los interesados sólo deberán acercarse el día que comienza el curso.

El objetivo del taller es brindar herramientas simples y aplicables para crear contenido audiovisual y perder el miedo a la cámara. Asimismo, se busca que el alumno termine el proceso con materiales listos para publicar y una estrategia básica de comunicación.

“Un taller práctico pensado para emprendedores, artistas y profesionales que quieren animarse a mostrarse, comunicar lo que hacen y generar nuevas oportunidades usando únicamente su celular”, afirmaron desde la organización.