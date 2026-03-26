Muralismo y canto, los nuevos cursos gratuitos del CIC de Burzaco

Las inscripciones están abiertas y tienen cupos limitados. ¿Cómo anotarse?

Con el objetivo de continuar acercando herramientas y conocimientos a la comunidad, el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Burzaco anunció el lanzamiento de dos nuevos cursos gratuitos. Se trata de “Muralismo” y “Canto”, las cuales ya tienen sus inscripciones abiertas.

La oferta

Las iniciativas de arte urbano y de vocalización se llevarán adelante en la sede de la entidad browniana, ubicada en la Alsina y Martín Fierro. Está al lado del CAPS 13.

Según precisaron desde la organización, “Muralismo” se pondrá en marcha el próximo 6 de abril y se desarrollará los lunes de 11 a 12:30 hs. Está destinado a vecinos de entre 16 y 30 años, mientras que dispondrá de 30 cupos.

En tanto, “Canto” comenzará el 9 del cuarto mes del año y será los jueves. Se llevará a cabo de 13:30 a 15 hs. En este caso, habrá lugar para 20 personas, quienes deberán ser mayores de edad como único requisito.

¿Cómo anotarse?

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Quienes deseen formar parte, deberán acercarse presencialmente al CIC el próximo lunes, 30 de marzo, entre las 9 y las 14 hs. Allí, tendrán que presentar el DNI y una fotocopia del mismo.