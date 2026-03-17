Murió Carlos Carvajal, ex concejal de Brown

Su hijo confirmó la noticia. También fue subsecretario general del municipio. Todos los detalles.

Una triste noticia sacudió hoy al mundo político de Almirante Brown. Se debe al reciente fallecimiento del ex concejal y dirigente de Glew, Carlos Carvajal.

Su despedida

El browniano fue militante peronista desde su juventud y referente de la política local. Fue uno de los fundadores del Movimiento Evita y subsecretario general del Municipio entre 2009 y 2013.

Vecino de Villa París, Carvajal fue electo en 2005 concejal del Frente para la Victoria y volvió a ocupar la banca en 2013 hasta 2017.

"Hermoso padre y compañero incansable de luchas. Hombre dedicado siempre al prójimo, que jamás se olvidó de sus compañeros, amigos ni de sus raíces. “PERONISTA” con letras mayúsculas.

De esos que ya quedan pocos sobre esta tierra. Apasionado hincha del club de sus amores, Vélez Sarsfield", escribió su esposa, Andrea Andrada, en redes sociales.

Y agregó: "El mejor abuelo del mundo, dicho por sus 22 nietos que lo aman con el alma. El amor de mi vida, que jamás voy a olvidar. Y daré gracias a Dios por cruzar nuestros caminos en esta vida, con la promesa de encontrarnos en la eternidad".

En este triste escenario, vecinos, allegados y compañeros de trabajo no dudaron comentar su publicación y dedicarle unas sentidas palabras. “Triste noticia, descansa en paz”, “Mala noticia, gran compañero”, “Abrazo a toda la familia, lo lamento muchísimo”.

En tanto, el presidente de Compromiso Ciudadano, Mario Fuentes, expresó: "Muy triste por la partida del querido Carlitos, alguien que le hizo bien a la política, muy buena gente, laburante, militante de principios e ideas, un hombre formado, con compromiso social muy grande. Compartí muchos proyectos y largas charlas con él. Lo recordaré siempre con cariño y respeto", resaltó su ex compañero en el Concejo Deliberante.

Último adiós

Los restos del browniano serán despedidos en la casa velatoria ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen 21.197, de Glew.