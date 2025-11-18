Murió Ricardo Garbarino, querido ex presidente del club El Fogón de Mármol

Tenía 83 años. Vecinos, socios y allegados utilizaron las redes para despedirlo. Conocé más.

El Club El Fogón de José Mármol atraviesa momentos de profundo dolor. Se debe al reciente fallecimiento de Ricardo Juan Garbarino, ex presidente de la entidad deportiva y querido socio.

La despedida

El browniano murió este lunes, 17 de noviembre. Tenía 83 años. Su enorme trayectoria y amor por esta institución histórica en la localidad hizo que se ganara el corazón de quienes asisten a realizar las múltiples actividades que se dictan en sus instalaciones.

La triste noticia fue compartida en las redes sociales de El Fogón, ubicado en el cruce de Mitre y Sáenz Peña. “Te recordaremos con mucho amor. Descansá en paz”, expresaron junto a una publicación que invitaba a acompañar su última despedida.

Por ese mismo medio, los vecinos y socios que se enteraron de la pérdida le dedicaron unas sentidas palabras. “Q.E.P.D”, “Abrazo a su familia”, “Ricardo, uno de los más importantes amigos del club” y “Besos al cielo”, fueron algunos de los mensajes.

Sumado a ello, más personas decidieron acercar su recuerdo en este momento tan difícil: “Te recordaremos siempre como una gran persona y muy buen directivo”, expresaron.