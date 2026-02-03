Música, baile y color: así será la temporada de carnavales en Brown

Las distintas murgas y comparsas estarán presentes en distintas localidades del distrito. Conocé el cronograma.
Vuelven los bombos, los colores y la alegría, ya que el carnaval regresa a llenar de música y baile los distintos puntos de Almirante Brown. Las murgas y comparsas se adueñarán durante todo febrero de las calles con una fiesta popular que invita a compartir y disfrutar.
El tradicional evento retornará un año más y se replicará en diferentes localidades browniana. Según indicaron desde la comuna, el objetivo es “celebrar la identidad, la cultura popular y el encuentro en comunidad”.
La entrada a los shows será libre y gratuita. En esa línea, el cronograma del carnaval será:
Estarán las murgas y comparsas “Pacha Moma”,” Gambeteando el Empedrado”, “La Redonda”, “Zarabanda Arrabalera” y “La Plena del Sur”
“Mística Murguera”, “Sol Naciente El Trébol”, “Los Elegantes de San José” y “Los Fabulosos del Sur” desfilarán esta jornada.
Se presentarán “Los Elegantes de San José”, “Los Reyes del Alboroto”, “La Nueva Generación” y “Los Herederos de José Mármol”
Participarán las murgas y comparsas “Los Gigantes del Rayo”, “Los Herederos de José Mármol”, “La Esmeralda” y “Reciclaho”
Se presentaran “Los Monchos Murgueros”, “Los Herederos de la Noche”, GRES “Sacode o Caracao” y Grees “Alegría de Zona Sur”
Desfilarán “Los Ángeles de la Noche”, “La Nueva Generación”, GRES “Amor Do Samba” y “Los Dementes de la Loma”
Dirán presente “La Reciclada”, “Comparsa Murga Al Borde”, “La Esmeralda” y centro murga “Los Dementes de la Loma”.
🗓️ ¿Serán feriados los días de carnaval? 👇#Carnaval https://t.co/VCVGykjJMf
— Noticias De Brown (@debrownweb) January 27, 2026