Música, baile y color: así será la temporada de carnavales en Brown

Las distintas murgas y comparsas estarán presentes en distintas localidades del distrito. Conocé el cronograma.

Vuelven los bombos, los colores y la alegría, ya que el carnaval regresa a llenar de música y baile los distintos puntos de Almirante Brown. Las murgas y comparsas se adueñarán durante todo febrero de las calles con una fiesta popular que invita a compartir y disfrutar.

¿Cuándo serán?

El tradicional evento retornará un año más y se replicará en diferentes localidades browniana. Según indicaron desde la comuna, el objetivo es “celebrar la identidad, la cultura popular y el encuentro en comunidad”.

La entrada a los shows será libre y gratuita. En esa línea, el cronograma del carnaval será:

8/2 -18 hs: Rafael Calzada (General Martín Miguel de Güemes y avenida República Argentina)

Estarán las murgas y comparsas “Pacha Moma”,” Gambeteando el Empedrado”, “La Redonda”, “Zarabanda Arrabalera” y “La Plena del Sur”

14/2 - 19hs : Burzaco (plaza San Cayetano, en Sempere y Terrero)

“Mística Murguera”, “Sol Naciente El Trébol”, “Los Elegantes de San José” y “Los Fabulosos del Sur” desfilarán esta jornada.

15/2- 19hs : San José (Salta y 30 de Septiembre)

Se presentarán “Los Elegantes de San José”, “Los Reyes del Alboroto”, “La Nueva Generación” y “Los Herederos de José Mármol”

16/2 -19hs : Don Orione (Parque Argentino, en avenida Eva Perón y Merechal)

Participarán las murgas y comparsas “Los Gigantes del Rayo”, “Los Herederos de José Mármol”, “La Esmeralda” y “Reciclaho”

17/2- 19hs: Glew (Vicente López, entre Planes y Almafuerte)

Se presentaran “Los Monchos Murgueros”, “Los Herederos de la Noche”, GRES “Sacode o Caracao” y Grees “Alegría de Zona Sur”

21/2 -19hs: Malvinas Argentinas (Guatambu y Retiro)

Desfilarán “Los Ángeles de la Noche”, “La Nueva Generación”, GRES “Amor Do Samba” y “Los Dementes de la Loma”

22/2 -19hs: Ministro Rivadavia (plaza Eva Perón, en Mueca y Acosta)

Dirán presente “La Reciclada”, “Comparsa Murga Al Borde”, “La Esmeralda” y centro murga “Los Dementes de la Loma”.