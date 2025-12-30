Nacieron siamesas, fueron separadas a los cinco meses y hoy se destacan en el deporte adaptado

Se trata de Jazmín y Ludmila Soria, de Ministro Rivadavia. Tras una infancia muy dura, encontraron en el básquet y en bochas un refugio para aferrarse a la vida. “Todo se puede”, afirmaron a De Brown. Conocé sus historias.

A los cinco meses de vida, Jazmín y Ludmila Soria enfrentaron su primera y gran batalla. Una cirugía de gran complejidad las separó tras haber nacido siamesas. Hoy, 16 años después y luego de haber atravesado una infancia con muchas complicaciones, brillan en el deporte y ambas lograron ser convocadas por la Selección.

Sus historias

Si bien el embarazo transcurrió de forma normal, su madre sabía que sus niñas llegarían con una discapacidad. Entre seguimientos y muchos controles, el nacimiento se concretó en el hospital Ramón Sardá. Sin embargo, todo estaba planeado para derivarlas luego al Garrahan y recibir allí la asistencia necesaria.

La separación iba a realizarse un poco después del año de vida, pero los planes cambiaron. Es que toda enfermedad que contraía una, contagiaba a la otra y el panorama se tornó complejo.

“A los cinco meses nos operaron. Duró 12 horas y participó un equipo de treinta médicos para cada una. La que más complicada se creía que iba a estar era Ludmila, pero en el transcurso de la intervención terminé con más problemas yo”, contó Jazmín, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Según relató la joven, tras la separación contrajo un virus intrahospitalario que la puso al borde de la muerte. “Fue muy complejo. Me agarró un shock séptico. Es como que se me frenó el cuerpo por tres segundos. Me reanimaron y acá estamos, pudimos sobrevivir las dos”, recordó con una sonrisa.

A partir de este gran paso en sus historias, vinieron nuevas intervenciones, internaciones, enfermedades que transitar y momentos muy duros, pero lo hicieron juntas. “Tenemos una familia donde siempre nos contaron de nuestra discapacidad, cómo surgió, cómo fue. Estuvimos muy interiorizadas en eso y bien informadas”, contaron a este medio.

El deporte

Esas mismas niñas que pasaron semanas en terapia intensiva hoy se destacan en el deporte adaptado y representan una historia de resiliencia que inspira a Almirante Brown. “Todo se puede en la vida”, afirman.

Las hermanas a los 9 años descubrieron el Polideportivo de Ministro Rivadavia, un lugar que las transformaría en jugadoras destacadas. Allí Jazmín comenzó a practicar básquet adaptado y Ludmila, bochas; disciplinas que no solo fortalecieron su autonomía sino también su autoestima y seguridad.

“Fuimos creciendo de a poco. Yo actualmente juego en el equipo de juveniles, primera y tercera división. Está bueno que nos vaya bien a las dos”, contó Jazmín, al tiempo que su hermana afirmó: “el mío es un deporte mixto, sin categorías. Este año estuve en la Liga y formo parte de la Selección Juvenil”.

En este marco, el entretenimiento se convirtió en una puerta hacia nuevas oportunidades: viajes, amigos y torneos regionales y nacionales. Ambas coinciden, en este sentido, que aspiran a llegar lo más lejos dentro de su disciplina.

“El deporte me enseñó autoridad, independencia, confianza en uno, autoestima, compañerismo. Me llevó muchos valores y aprendizajes”, expresó Jazmín. En tanto, Ludmila aseguró que le “permitió sociabilizar más”.

Sueños

Tras una operación que marcó el inicio de su historia a un presente lleno de proyectos, las brownianas son un ejemplo de superación y motivación para otros chicos.

“Mi sueño es poder estudiar una carrera vinculada con la tecnología y llegar a la Selección mayor”, expresó Ludmila. Su hermana, en la misma sintonía, admitió que anhela con “terminar una carrera, tener un trabajo estable que le permita entrenar y formarse como jugadora para representar al país en un torneo mayor”.