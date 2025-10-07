Una leucemia lo dejó sin caminar, se refugió en el básquet y ahora lo convocaron de la Selección

Se trata de Bautista Sanabria, vecino de Burzaco. El adolescente formará parte del equipo nacional en los Parapanamericanos de Chile. “Estoy muy feliz de representar a mi país”, expresó a De Brown.

Con solo 15 años, Bautista Sanabria es un ejemplo. Tras sobrevivir a una dura enfermedad que lo dejó de pequeño sin caminar, el vecino de Burzaco se refugió en el deporte y encontró su pasión dentro de la cancha, un lugar donde aprendió a romper barreras y formarse con disciplina y esfuerzo. Actualmente, fue convocado para integrar el seleccionado argentino de básquet adaptado en los Parapanamericanos.

Su lucha

A los cinco, Bautista padeció leucemia con un tumor en la médula espinal. “Fue todo repentino. Empecé con dolores de espalda muy fuertes, pasé por muchos hospitales hasta que en el Garrahan quedé internado porque fui con fiebre que no bajaba”, aseguró.

Y continuó: “Me acuerdo que un día me estaba por acostar a dormir y en un momento deje de sentir las piernas. Fue muy todo muy rápido. Después de estudios, detectaron que tenía un tumor en la médula. Pasé por rayos, quimio y por suerte me pude recuperar, pero me quedó la lesión que me dejó sin caminar”.

Una historia de superación

Desde hace una década, Bautista entrena en el polideportivo de Ministro Rivadavia. Lo hace tres veces por semana, acompañado de un gran equipo y un cuerpo de profesores que lo impulsan a crecer. Además, lo complementa con clases de natación y gimnasio. Esto le permite tener más fuerza y agilidad para afrontar su día a día.

Ahora, tiene por delante un nuevo desafío: los Juegos Parapanamericanos de Chile 2025. Se trata de un importante evento deportivo para jóvenes con discapacidad de América, que se celebra cada cuatro años. En su sexta edición, se llevará adelante del 31 de octubre al 9 de noviembre. Espera recibir a más de 1.500 atletas de 14 a 21 años, de más de 30 países.

“Que me hayan elegido para formar parte del seleccionado nacional fue una sorpresa muy grande, una emoción increíble. Estoy muy feliz de representar a mi país, vamos a darlo todo. Soy el más chico de todo el grupo y que me tengan en cuenta no tiene palabras”, contó en diálogo con www.deBrown.com.ar

Cumplir este sueño, lo lleva a Bautista a recordar sus primeros pasos en el básquet y a pensar cómo el deporte lo ayudó a salir adelante después de su enfermedad. “El primer día que me subí a una silla deportiva y toqué la pelota, supe cómo era todo y me di cuenta que era mi pasión, lo que me emociona hacer y a lo que quiero dedicarme en el futuro”, confió.

Indispensable para seguir

Para poder jugar, el browniano necesita una silla adaptada. Sin embargo, al ser muy costosa, aún no puede tener la propia y debe entrenar con una que le facilitan en el polideportivo local. “Con esas sillas podemos movernos sin caernos ni sufrir accidentes, podemos chocar sin golpearnos. Tenemos más agilidad”, explicó el joven a este medio.

Y admitió: “Estamos tratando de hacer muchas cosas para conseguirla, pero son muy caras, cuestan millones. Para Chile me piden una profesional y también voy a usar una que me prestan”.

Todo se puede

Pese a todo lo que vivió siendo un niño, Bautista es un ejemplo de superación. “Por más que tengas una discapacidad, vos podés hacer lo que quieras, eso no te limita. Lo único que hay que tener es compromiso y esfuerzo, dedicarle mucho tiempo”, admitió.

Además, alentó: “Si tenés un sueño, tenés que luchar, pelear y hacer lo máximo posible para conseguirlo. La selección era mi objetivo y cuando pude llegar me puso muy contento porque yo sé todo el esfuerzo, los entrenamientos y lo que dejo cada día para conseguirlo”.