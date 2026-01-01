Netflix estrenó "El tiempo de las moscas", la miniserie basada en obras de una browniana

Se trata de Claudia Piñeiro, vecina de Burzaco. ¿De qué se trata?

Tras cerrar el 2025 con la temporada final de Stranger Things, la renovación de la cartelera no se detienen en Netflix y el nuevo año llega con grandes estrenos en la pantalla chica. Entre ellos, se destaca la miniserie “El tiempo de las moscas”, basada en la obra de la browniana Claudia Piñeiro.

¿De qué trata?

Dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, la ficción argentina está protagonizada por Carla Peterson y Nancy Duplaá. Su elenco también cuenta con la presencia de Valeria Lois, Osqui Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Julia Dorto.

El nuevo producto de Netflix está basado en las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas” de la escritora oriunda de Burzaco. Combina las tramas de ambas para narrar la historia debido a que las dos siguen la vida de la misma protagonista.

Con una mezcla intrigante de drama y comedia, la miniserie narra la vida de Inés y La Manca, dos expresidiarias que intentan llevar una vida normal tras cumplir sus condenas. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando aceptan un encargo que las arrastra de nuevo al mundo criminal.

Esta situación pone en riesgo su libertad y amistad. Ambas deben convertirse en detectives de su propia vida, enfrentándose a situaciones llenas de humor y suspenso. En esa línea, aborda temas como la amistad y la libertad.

Piñeiro y Netflix

La vecina de Burzaco ya cuenta con antecedentes en producciones de la plataforma de streaming. Por un lado, se desempeñó como guionista en las dos temporadas de "El Reino", la reconocida serie que atrapó a miles de personas.

Asimismo, hubo dos películas que se adaptaron de escritos suyos. Se trata de “Las viudas de los jueves" y “Elena sabe”, ambas basadas en las novelas homónimas de Piñeiro.

