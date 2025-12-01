No pudo en casa: Claypole igualó en la primera final por un lugar en la Copa Argentina

Empató 0-0 con Deportivo Español, en la ida de la serie definitoria del Reducido por un cupo en el torneo nacional. El partido.

Claypole no pudo sacar provecho de la localía en la primera final del Reducido por un lugar en la Copa Argentina y se definirá todo en la vuelta. En un choque parejo y sin emociones, igualó 0-0 con Deportivo Español en el estadio Rodolfo Vicente Capocasa.

El partido

La pelota comenzó a rodar bajo la lluvia en Almirante Brown. Si bien las condiciones del campo de juego estaban bien, la primera mitad no fue atractiva y resultó un trámite parejo. Una tónica que se mantuvo durante los 90 minutos fue que la fricción predominó sobre las situaciones de peligro.

El “Tambero” contó con un encendido Axel Paiva, quien provocó los únicos intentos con dos disparos desviados. Español, en tanto, tuvo la más clara con un cabezazo de Gonzalo Vivanco que se fue por encima ante un mal cálculo en la salida de Tomás Tello.

Para el complemento, Claypole adelantó las líneas y se aproximó más empujado por su público. No obstante, no generó ocasiones para romper el cero, además de encontrarse con un rival bien parado que lo impidió.

A los 70 minutos, ambos se quedaron un hombre menos. Nicolás Ríos vio la roja por una plancha en la mitad de cancha sobre Federico Cruz, quien también se fue antes al vestuario por una patada desde el piso en la misma acción.

De esta manera, terminó un encuentro parejo, donde no se sacaron diferencias y faltaron las emociones. El último cupo para la Copa Argentina se definirá el próximo fin de semana, en el estadio Nueva España.