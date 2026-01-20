Mar, 20/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2577
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
martes 20 de enero de 2026

Nuevo punto fijo castración gratuita en San José: ¿Dónde se encuentra?


No sólo se realizarán operaciones sino también consultas veterinarias, vacunación, retiro de puntos y observación antirrábica de perros mordedores. Toda la información.

Descentralizando aún más sus servicios, Zoonosis Brown lanzó un nuevo punto de castración gratuito destinado a perros y gatos. Se encuentra en San José y ya comenzó a funcionar. Seguirá hasta fin de mes.

 

¿Cómo será?

Según detallaron, la iniciativa tendrá como escenario la Iglesia Rey Jesús, ubicada en El Cardenal 830, entre Vértiz y Lamadrid. Se llevará adelante hasta el jueves, 29 de enero.

El servicio estará disponible de lunes a jueves. Cada día, se otorgarán un total de 60 turnos. Para ello, los vecinos deberán registrarse a partir de las 7:30 hs con el animal presente. Solo se atenderá por orden de llegada.

Las mascotas tendrán que tener un ayuno de 12 horas de líquidos y sólidos. Será obligatorio lleven una manta por cada uno que se atienda y se traslade a los gatos dentro de una bolsa de red.

Más atención

Sumado a las castraciones, los profesionales brindarán además los siguientes servicios:

  • Consultas veterinarias
  • Vacunación antirrábica
  • Retiro de puntos
  • Observación antirrábica de perros mordedores

En este sentido, informaron que las consultas se brindarán de lunes a jueves, de 7.30 a 12.00 hs. Será por orden de llegada.

“Te invitamos a acercarte y aprovechar este mes para dedicarle tiempo a tus animales, brindarles salud, cuidados y calidad de vida. Nuestro equipo estará presente todos los días acompañando a la comunidad, como siempre, con responsabilidad y compromiso”, aseguraron desde Zoonosis en sus redes sociales.

 

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram