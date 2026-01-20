Nuevo punto fijo castración gratuita en San José: ¿Dónde se encuentra?

No sólo se realizarán operaciones sino también consultas veterinarias, vacunación, retiro de puntos y observación antirrábica de perros mordedores. Toda la información.

Descentralizando aún más sus servicios, Zoonosis Brown lanzó un nuevo punto de castración gratuito destinado a perros y gatos. Se encuentra en San José y ya comenzó a funcionar. Seguirá hasta fin de mes.

¿Cómo será?

Según detallaron, la iniciativa tendrá como escenario la Iglesia Rey Jesús, ubicada en El Cardenal 830, entre Vértiz y Lamadrid. Se llevará adelante hasta el jueves, 29 de enero.

El servicio estará disponible de lunes a jueves. Cada día, se otorgarán un total de 60 turnos. Para ello, los vecinos deberán registrarse a partir de las 7:30 hs con el animal presente. Solo se atenderá por orden de llegada.

Las mascotas tendrán que tener un ayuno de 12 horas de líquidos y sólidos. Será obligatorio lleven una manta por cada uno que se atienda y se traslade a los gatos dentro de una bolsa de red.

Más atención

Sumado a las castraciones, los profesionales brindarán además los siguientes servicios:

Consultas veterinarias

Vacunación antirrábica

Retiro de puntos

Observación antirrábica de perros mordedores

En este sentido, informaron que las consultas se brindarán de lunes a jueves, de 7.30 a 12.00 hs. Será por orden de llegada.

“Te invitamos a acercarte y aprovechar este mes para dedicarle tiempo a tus animales, brindarles salud, cuidados y calidad de vida. Nuestro equipo estará presente todos los días acompañando a la comunidad, como siempre, con responsabilidad y compromiso”, aseguraron desde Zoonosis en sus redes sociales.