Jue, 04/12/2025
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2530
POLÍTICA
jueves 4 de diciembre de 2025

Nuevos controles de alcoholemia a choferes de micros de egresados en Brown


Además, se verificó la documentación y se realizó la supervisión de las unidades. La información.

Con el objetivo de profundizar la seguridad, siguen llevándose adelante controles de alcoholemia a choferes de micros que trasladan contingentes estudiantiles de egresados. También en aquellas unidades que parten con grupos recreativos y deportivos de escuelas, clubes e instituciones locales.

 

Los operativos

Incluyen la realización de test de alcoholemia para constatar la aptitud de los conductores, junto con la verificación de su documentación del chofer y del vehículo. Con ello, se busca garantizar que cada rodado se encuentre en condiciones reglamentarias.

Previo a cada salida, los inspectores municipales también concretan un control de las unidades, verificando su estado general y los elementos de seguridad obligatorios.

Uno de los últimos operativos tuvo lugar en el Club Pucará de Burzaco, donde se efectuaron revisiones preventivas antes de la partida de un contingente estudiantil.

“En Almirante Brown seguimos potenciando este importante servicio para garantizar la seguridad de los contingentes y llevar tranquilidad a las familias”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Además, remarcó la importancia de “contar con un Estado Municipal presente, que trabaje de manera preventiva y cercana a la comunidad”.

 

Interesados

Las instituciones que deseen solicitar estos controles deberán completar el formulario disponible en la web oficial, podes ingresar haciendo clic aquí. Otra alternativa es enviando un e-mail a Transito@brown.gob.ar.

