Nuevos operativos antipicadas y de control vial en Brown

Uno de los procedimientos fue anoche en el marco de los festejos por Halloween. Toda la información.

Con el foco puesto en la seguridad, se llevaron adelante nuevos operativos de control, prevención vial, y antipicadas en diferentes puntos del Almirante Brown. Se concretaron especialmente en horario nocturno y durante las madrugadas.

¿Cómo fue?

Los procedimientos son ejecutados entre el Municipio y Policía Bonaerense. Uno de ellos, tuvo lugar durante la noche de este viernes. Fue en el marco de la festividad de "Halloween".

Allí, se dispusieron rigurosos controles rotativos en puntos considerados clave como el Circuito de Glew y la zona de las calles Chiesa y Rivadavia, en Longchamps. También la avenida Eva Perón, arterias aledañas en Don Orione y los alrededores de la plaza Brown de Adrogué.

De estas acciones participaron diferentes cuerpos de la Policía Bonaerense utilizando motos de alta cilindrada y móviles. Además de agentes viales del Municipio. Sumado a ello, se efectuaron intervenciones en comercios para evitar la venta ilegal de alcohol.

"Como lo venimos haciendo en forma permanente, anoche seguimos profundizando los operativos viales preventivos con controles antipicadas y a la venta ilegal de alcohol en numerosos puntos de Brown", indicó el intendente Mariano Cascallares.

Y finalizó: "En el distrito tenemos una fuerte decisión política de continuar con estas acciones preventivas que apuntan a cuidar a nuestros vecinos en los barrios y en las localidades".