Jue, 18/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2544
CULTURA
jueves 18 de diciembre de 2025

Nunca es tarde: abrió la inscripción para terminar el secundario en Burzaco


La escuela para adultos es impulsada por la ONG Compromiso Ciudadano. Todos los detalles.

Bajo el lema “Nunca es tarde para cumplir tus metas”, la ONG Compromiso Ciudadano sumó una nueva iniciativa para que cada vez más vecinos terminen sus estudios. Se trata de una escuela secundaria para adultos en Burzaco.

¿Cómo es?

La iniciativa, que ya tiene las inscripciones abiertas, tendrá clases presenciales en un ambiente virtuoso, con acompañamiento y contención. Está destinada a mayores de 18 años que tengan la primaria completa. Quienes lo concluyan, recibirán un título oficial.

En ese contexto, la entidad presidida por Mario Fuentes enumeró los requisitos para anotarse:

  • Último DNI vigente
  • Copia de partida de nacimiento
  • Constancia CUIL
  • Constancia de estudios alcanzados

“En Compromiso Ciudadano sabemos que el derecho a la educación es inalterable y, por eso, te ofrecemos terminar el secundario de forma gratuita”, afirmaron desde la ONG browniana.

¿Cómo anotarse?

Quienes deseen formar parte de la iniciativa, podrán inscribirse o requerir más información vía WhatsApp al 115044-2625.

