Objetivo cumplido: Claypole se impuso en los penales y clasificó a la próxima Copa Argentina

Fue luego de igualar 0-0 en ambos encuentros contra Deportivo Español. Así fue.

Claypole terminó el año de la mejor manera: se quedó con el último cupo para la Copa Argentina 2026. Tras empatar 0-0 en los segundos 90 minutos, derrotó 5-3 en los penales a Deportivo Español en la final del Reducido por un lugar en el torneo nacional.

El encuentro

La serie se definió en el estadio Nueva España tras igualar sin goles en el partido de ida. El “Tambero” manejó mejor la pelota en una etapa inicial deslucida y pareja. Se animó a buscar en campo rival con buenas intervenciones de Sergio Acosta y los avance de los laterales en ataque.

No obstante, siguiendo la tónica del primer enfrentamiento, escasearon las situaciones de gol. La única clara estuvo en los pies de Julián Genez, quien aprovechó unos rebotes dentro del área y sacó un remate que se estrelló en el travesaño.

En el complemento, Deportivo Español mejoró y puso peligro en el arco del conjunto de Roque Drago. Tobías Narejko conectó un cabezazo que se fue apenas desviado; mientras que el propio juvenil lo tuvo sobre el cierre del partido y no fue preciso para definir.

En este marco, no se sacaron diferencias, volvieron a empatar sin goles y todo se determinó en los penales. Luego de que ambos acierten en la primera ejecución, Claypole se puso en ventaja gracias a que Tomás Tello contuvo el disparo de Axel Romero. Desde ahí, el "Tambero" conectó tres más y se quedó con el cupo para la próxima Copa Argentina.